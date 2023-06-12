ВСУ освободили три населённых пункта в Донецкой области

Euronews

В минувшие выходные украинским ВС удалось освободить от российских сил села Макаровка, Благодатное и Нескучное. Также Москва и Киев обменялись военнопленными

Украинская сторона заявляет об освобождении трех населенных пунктов в Донецкой области.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, деоккупированы сёла Макаровка и Благодатное. Ранее украинские военные выложили видео из села Нескучное.

При этом, как заявляет Киев, на направлениях, где украинские войска находятся в обороне — ни одной позиции не потеряно.

Эти успехи стали первыми с начала контрнаступления ВСУ.

В то же время Россия продолжает обстрелы украинской территории. По заявлениям местных властей накануне на пригород Харькова были сброшены кассетные бомбы.

В выходные также Москва и Киев обменялись военнопленными - около 100 с каждой из сторон.

Домой вернулись военнослужащие Нацгвардии Украины, пограничники, а также защитники "Азовстали", Мариуполя и Чернобыльской АЭС.

Тем временем Москва заявляет, что ее силы отразили нападение украинских беспилотных катеров на корабль "Приазовье", который обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря.

По данным Минобороны России, корабль повреждений не получил, а все катера-беспилотники были уничтожены.