Вооружённые силы Украины заявляют о заметных успехах в наступлении в Донецкой области.

Украинский генштаб опубликовал сводки о смещении линии фронта на Авдеевском направлении, продолжив тем самым серию сообщений о наступательных операциях ВСУ.

До этого военные распространили видеосвидетельства перехода под контроль Киева села Благодатное в 70 км в востоку от Донецка. Назначенная Россией администрация Запорожской области сообщала об ожесточённых боях в этом районе и о временной утрате контроля над соседним с Благодатным посёлком Нескучное

Москва заявляет о начале украинского контрнаступления, которое Киев анонсирует уже несколько месяцев. Это подтверждает и вашингтонский аналитический центр «Институт изучения войны». Украинские власти это опровергают.

На фоне сообщений об активизации наступательных действий ВСУ российское министерство обороны потребовало от бойцов всех военных групп, участвующих в операциях в Украине, заключить армейские контракты. ЧВК «Вагнера» уже ответило категорическим отказом, заявив о неэффективности военного командования.