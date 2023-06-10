Ночной удар по Одессе: есть погибшие

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Жертвами обстрела спального района Одессы стали по меньшей мере три человека. Ударами повреждено не менее четырех высотных жилых домов

В ночь на субботу по Украине, по данным ВСУ, российскими силами было выпущено восемь ракет разных типов и 35 ударных дронов иранского производства.

Под обстрел попали Одесская, Николаевская и Полтавская области. В Одессе три человека погибли, 26 ранены. Как сообщается, повреждено не менее четырех высотных жилых домов.

**Евгения Булыгина, местная жительница: **_"Вдруг посыпалась на меня штукатурка и мусор, что не пойму. Я открываю глаза - дым!"_

Тем временем сообщается, что ситуация на Запорожской АЭС, несмотря на разрушение Каховской ГЭС, контролируемая. Об этом заявила Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Украине идут контрнаступательные и оборонительные действия. Об этом он сказал во время пресс-конференции с приехавшим в Киев премьером Канады Джастином Трюдо.

Трюдо заявил о выделении военной помощи Киеву в размере 375 миллионов долларов.