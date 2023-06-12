"Шок и глубокое огорчение": бывший первый министр Шотландии Никола Стёрджен отвергла все обвинения

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Стёрджен стала третьим членом Шотландской национальной партии, допрошенным по делу о расходовании средств, предназначенных для кампании за независимость Шотландии

"Шок и глубокое огорчение" — так прокомментировала свое задержание бывший первый министр Шотландии Никола Стёрджен.

Накануне ее в течение 6 часов допрашивала полиция по делу о финансовых нарушениях Шотландской национальной партии.

Политик была освобождена без предъявления обвинений в ожидании дальнейшего расследования.

После этого Стёрджен выступила с заявлением, где отрицала свою вину, отметив, что "н__евиновность - это не просто презумпция, на которую я имею право по закону".

В 2021 году шотландская полиция заинтересовалась тем, на что было потрачено более 650 000 фунтов стерлингов (754 000 долларов США), предназначенных для кампании за независимость Шотландии.

Ранее по делу были допрошены бывший казначей партии Колин Битти и бывший исполнительный директор Питер Маррелл, супруг Николы Стёрджен.

Также обыски прошли в доме четы и в штаб-квартире партии в Эдинбурге.

Стёрджен неожиданно объявила о своей отставке с поста первого министра и лидера партии в феврале после 8-летнего пребывания на посту. Главной причиной ее ухода стали внутрипартийные разногласия и недостижение главной цели — независимости Шотландии.

Свое решение тогда она объяснила тем, что настало подходящее время для нее, ее партии и Шотландии уступить место кому-то другому.