Хамза Юсаф возглавит кабинет министров Шотландии

В понедельник новым лидером правящей в Шотландии Национальной партии был избран Хамза Юсаф. Новый лидер шотландских националистов - 37-летний сын иммигрантов из Южной Азии.

На посту первого министра Шотландии, который Юсаф автоматически займёт, он станет первым представителем некоренного населения и первым мусульманином с момента учреждения этой должности 24 года назад.

Парламент Шотландии тепло проводил Николу Стерджен после её последней речи в должности первого министра, которую она занимала с 2014 года.