Задержан муж экс-премьера Шотландии

Euronews

В Великобритании задержан Питер Мюррел — муж бывшего первого министра Шотландии Николы Стёрджен. В отношении Мюррела ведётся расследование о нецелевом расходовании партийных средств: он в течение двух десятков лет был исполнительным секретарём Шотландской национальной партии, в которую входили оба супруга.

Причём Мюррел покинул пост в середине марта на фоне ещё одного скандала о недостоверной численности членов этого политического движения. Никола Стёрджен сложила с себя полномочия первого министра и лидера партии в феврале; некоторые СМИ связывали это как раз с расследованием, сама Стёрджен это отрицала.

В рамках расследования полиция выясняет, на что именно ушли 600 тысяч фунтов стерлингов, которые были выделены в своё время на партийную кампанию за независимость Шотландии.

Дом супругов находится под полицейским наблюдением, обыски прошли в представительствах Шотландской народной партии.