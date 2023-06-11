Экс-глава правительства Шотландии Никола Стёрджен освобождена после допроса

Euronews

Бывшего премьер-министра Шотландии допросили в качестве подозреваемой в рамках дела о расходовании сотен тысяч фунтов из избирательных фондов Шотландской национальной партии.

Никола Стёрджен стала третьим влиятельным представителем Шотландской национальной партии, задержанным в рамках дела о партийном финансировании. В полиции сообщили, что политика допрашивают в качестве подозреваемой. Ранее аналогичные процедуры прошли казначей партии Колин Битти и бывший исполнительный директор Питер Маррел, супруг Николы Стёрджен. Никому из них в ходе допросов обвинения пока не были предъявлены.

В феврале Никола Стёрджен подала в отставку с поста первого министра и партийного лидера. Это решение было принято на фоне серии политических скандалов, связанных с запретом нового референдума о независимости Шотландии и делом обвиняемого в изнасиловании, объявившего себя транс-женщиной и помещённого в женскую тюрьму. Стёрджен тогда подчеркивала, что её уход не связан с текущими проблемами.

Бывшая премьер-министр стала фигуранткой дела о расходовании 600 000 фунтов, собранных для проведения референдума о независимости. В материалах британских изданий говорится о кредитах, выданных партии, к которым у полиции возникли вопросы.