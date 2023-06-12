JPMorgan Chase предлагает 290 млн жертвам Джеффри Эпштейна

Банк добивается соглашения с потерпевшими от действий его клиента для прекращения судебного разбирательства.

Крупнейший коммерческий банк США JPMorgan Chase согласился выплатить 290 млн долларов пострадавшим по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми, изнасилованиях и других преступлениях сексуального характера.

Эпштейн был клиентом JPMorgan. Незадолго до смерти он обвинил банк в том, что тот потворствовал насилию, обеспечивая финансирование его деятельности. Теперь это стало основанием для претензий в адрес организации.

В банке настаивают на том, что не знали о преступлениях финансиста до его задержания в 2019. Тем не менее, после публикации о тесных связях JPMorgan с Эпштейном банк предложил потерпевшим сделку.