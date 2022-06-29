Сообщнице Эпштейна дали 20 лет тюрьмы

20 лет тюремного заключения. Такой вердикт вынес федеральный суд Манхэттена в отношении Гислейн Максвелл - подруги миллиардера Джеффри Эпштейна - за организацию сексторговли несовершеннолетними.

Прокурорам удалось убедить присяжных в том, что британская светская львица на протяжении многих лет заманивала девочек-подростков для сексуальных утех своего друга. Было установлено, что в некоторых случаях она сама участвовала в оргиях. Жертвам на момент совершения преступлений было от 14 до 18 лет.

Также осуждённая выплатит штраф в размере 750 тысяч долларов США.

Из-за склонности к суициду 60-летняя Максвелл находится в тюрьме под особым надзором.

Скандал вокруг Джеффри Эпштейна разгорелся в 2019-ом. Он затронул нескольких звёзд шоу-бизнеса и влиятельных политиков, в том числе Билла Клинтона, Дональда Трампа и британского принца Эндрю, которые считались приятелями американского финансиста и якобы посещали организованные им вечеринки. Эпштейн покончил с собой в камере, не дожидаясь суда.