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США

Сообщнице Эпштейна дали 20 лет тюрьмы

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 Надежда Дрямина
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Гислен Максвелл выступает в суде перед оглашением вердикта по делу об организации сексторговли. 28 июня 2022 г.
Гислен Максвелл выступает в суде перед оглашением вердикта по делу об организации сексторговли. 28 июня 2022 г.   -   Авторское право  Elizabeth Williams/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

20 лет тюремного заключения. Такой вердикт вынес федеральный суд Манхэттена в отношении Гислейн Максвелл - подруги миллиардера Джеффри Эпштейна - за организацию сексторговли несовершеннолетними.

Прокурорам удалось убедить присяжных в том, что британская светская львица на протяжении многих лет заманивала девочек-подростков для сексуальных утех своего друга. Было установлено, что в некоторых случаях она сама участвовала в оргиях. Жертвам на момент совершения преступлений было от 14 до 18 лет. 

Также осуждённая выплатит штраф в размере 750 тысяч долларов США.

Из-за склонности к суициду 60-летняя Максвелл находится в тюрьме под особым надзором.

Скандал вокруг Джеффри Эпштейна разгорелся в 2019-ом. Он затронул нескольких звёзд шоу-бизнеса и влиятельных политиков, в том числе Билла Клинтона, Дональда Трампа и британского принца Эндрю, которые считались приятелями американского финансиста и якобы посещали организованные им вечеринки. Эпштейн покончил с собой в камере, не дожидаясь суда.