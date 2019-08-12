Жертвы Эпштейна будут добиваться компенсаций

Женщины, которые обвинили Джеффри Эпштейна в секс-торговле несовершеннолетними, будут добиваться получения компенсации, несмотря на то что несколько дней назад миллиардер был найден мертвым в камере заключения. После смерти Эпштейна уголовное дело было прекращено, но судебный процесс в отношении имущества продолжается.

После вскрытия главный судмедэксперт Нью-Йорка заявила, что финансист, скорее всего, покончил с собой, но для подтверждения этой версии необходима дополнительная информация. Ранее генпрокупор США Уильям Барр потребовал тщательно расследовать обстоятельства смерти Эпштейна.

Миллиардера обвиняли в совращении малолетних и в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Сам Эпштейн вины не признал. Финансист был задержан в июле. Несколько недель назад, как сообщает полиция, он уже пытался покончить жизнь самоубийством. После этого за Эпштейном установили усиленное наблюдение, но оно было снято незадолго до смерти финансиста.

Дональд Трамп в субботу ретвитнул сообщения комика Терренса Уильямса, который написал, что у Эпштейна была некая информация о Билле Клинтоне. Этот ретвит вызвал шквал критики в адрес президента.