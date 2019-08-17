Смерть Эпштейна: самоубийство подтверждено

Причиной смерти американского финансиста Джеффри Эпштейна стало самоубийство: судмедэксперты опубликовали результаты вскрытия, подтвердив, что смерть наступила в результате повешения.

66-летний Эпштейн покончил с собой неделю назад в камере нью-йоркской тюрьмы. Финансиста обвиняли в совращении десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет.

В прессе появлялись предположения, что к делу о сутенёрстве были причастны многие влиятельные лица, и потому смерть в тюремной камере могла быть насильственной.

В прокуратуре заявили, что расследование продолжится, при этом будет проведено и разбирательство для выяснения обстоятельств самоубийства.