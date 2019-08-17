Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

США

Смерть Эпштейна: самоубийство подтверждено

 Комментарии
 Павел Барсуков 
Смерть Эпштейна: самоубийство подтверждено
Авторское право
REUTERS/Jeenah Moon/File Photo
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Причиной смерти американского финансиста Джеффри Эпштейна стало самоубийство: судмедэксперты опубликовали результаты вскрытия, подтвердив, что смерть наступила в результате повешения.

66-летний Эпштейн покончил с собой неделю назад в камере нью-йоркской тюрьмы. Финансиста обвиняли в совращении десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет.

В прессе появлялись предположения, что к делу о сутенёрстве были причастны многие влиятельные лица, и потому смерть в тюремной камере могла быть насильственной.

В прокуратуре заявили, что расследование продолжится, при этом будет проведено и разбирательство для выяснения обстоятельств самоубийства.