Мир вооружается: ряд стран стремительно наращивает свой ядерный арсенал (SIPRI)

Andrew Naughtie, Euronews

На фоне военных действий в Украине ядерные державы активно модернизируют и расширяют свой арсенал. Целый ряд стран занимается разработкой нового типа вооружений.

После того, как Владимир Путин объявил о начале размещении тактического ядерного оружия в соседней Беларуси, политаналитики и военные специалисты заговорили о новом и ещё более опасном витке войны в Украине.

В подтверждение тому - данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). В его последнем докладе говорится о том, что ряд стран наращивает свой ядерный потенциал.

Так, Китай стремительно увеличивает число ядерных боеголовок. И такими темпами, по прогнозам исследователей, уже к концу десятилетия КНР может догнать лидирующих в этой области Россию и США.

По словам старшего научного сотрудника SIPRI Ханса М. Кристенсена, "становится всё труднее увязывать эту тенденцию с заявленной Китаем целью иметь лишь минимальные ядерные силы, необходимые для обеспечения национальной безопасности".

Также, по сведениям SIPRI, новые виды вооружений разрабатывают Индия и Пакистан.

Главная цель обоих государств – по-прежнему сдерживание друг друга. Однако, как отмечают исследователи, Индия активно работает над производством оружия дальнего радиуса поражения, которые теоретически могут быть нацелены на объекты, расположенные на территории КНР. Учитывая, что Пекин и Нью–Дели находятся в весьма напряжённых отношениях, стабильность в регионе под угрозой.

Тем временем, Северная Корея продолжает производить ракеты большой дальности и проводить их запуски. Хотя ядерные испытания в этом году здесь ещё не проводились, Пхеньян, по информации SIPRI, значительно увеличил число ядерных боеголовок, а также объёмы запасов расщепляющихся материалов.

Но главной проблемой для мировой безопасности и источником ядерной угрозы остаётся военный конфликт в Украине.

С самого начала российского вторжения и Владимир Путин, и его подчинённые регулярно говорят о возможности ядерного удара. Тем не менее сказать, насколько их угрозы реальны, - аналитики не берутся.

Последнее заявление российского президента о размещении ядерного оружия в Беларуси прозвучало в то время, когда Украина начала контрнаступление.

Минск подтвердил информацию о передачи российской стороной ОТРК "Искандер" с дальностью поражения 500 километров.

Также белорусские власти сообщали о налаживании производства штурмовиков Су-25, которые приспособлены для перевозки этих ракет. Это означает, что в зоне поражения этого оружия могут оказаться большинство европейских стран-союзников по НАТО.

В последние недели США попытались наладить дипломатический диалог в отношениях с Россией касательно вопроса ядерных вооружений.

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан ранее в этом месяце настаивал на том, что администрация Байдена принимает контрмеры против приостановления Кремлём участия в Договоре о СНВ и что она по-прежнему заинтересована в поиске пути выхода из кризиса.

"Ни одна из наших стран не заинтересована в том, чтобы начинать гонку ядерных вооружений", - заявил Салливан. - "Вместо того, чтобы ждать разрешения всех наших двусторонних разногласий, Соединённые Штаты готовы уже сейчас вовлечь Россию в процесс управления ядерными рисками и разработку соглашения на период после 2026 года".