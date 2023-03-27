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мир

США не видели признаков того, что Путин передислоцирует ядерное оружие - Джон Кирби

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 Euronews
Джон Кирби
Джон Кирби   -  Авторское право  Susan Walsh/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не видели признаков того, что Россия передислоцирует ядерное оружие. Реакция Вашингтона последовала после заявления президента России Владимира Путина о возможном размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. НАТО раскритиковала Россию за "опасную и безответственную" ядерную риторику.

Предостерег Минск и верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

"Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности", - написал Боррель в своем Twitter-аккаунте. Он подчеркнул, что ЕС готов ответить на эскалацию дальнейшими санкциями.

Союзник Владимира Путина белорусский президент Александр Лукашенко в прошлом году позволил использовать территорию своей страны в качестве плацдарма для вторжения российских войск в Украину.

Поводом для решения разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, по словам Путина, стало заявление замминистра обороны Великобритании о планах по поставке в Украину артиллерийских снарядов с обедненным ураном.

После новости о намерениях Москвы Киев потребовал созвать внеочередное заседание Совбеза ООН.