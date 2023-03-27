США не видели признаков того, что Путин передислоцирует ядерное оружие - Джон Кирби

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не видели признаков того, что Россия передислоцирует ядерное оружие. Реакция Вашингтона последовала после заявления президента России Владимира Путина о возможном размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. НАТО раскритиковала Россию за "опасную и безответственную" ядерную риторику.

Предостерег Минск и верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

"Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности", - написал Боррель в своем Twitter-аккаунте. Он подчеркнул, что ЕС готов ответить на эскалацию дальнейшими санкциями.

Союзник Владимира Путина белорусский президент Александр Лукашенко в прошлом году позволил использовать территорию своей страны в качестве плацдарма для вторжения российских войск в Украину.

Поводом для решения разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, по словам Путина, стало заявление замминистра обороны Великобритании о планах по поставке в Украину артиллерийских снарядов с обедненным ураном.

После новости о намерениях Москвы Киев потребовал созвать внеочередное заседание Совбеза ООН.