Ракетные запуски КНДР: Япония ожидает новых провокаций, включая ядерное испытание

Власти Японии ожидают от Пхеньяна новых провокаций, включая проведение ядерного испытания.

Так Токио прокомментировал запуск КНДР двух стратегических крылатых ракет с подводной лодки в преддверии начала совместных военных учений США и Южной Кореи. Как сообщается, ракеты пролетели 1,5 тысячи км и поразили цель в Японском море.

"Мы в курсе заявлений северокорейской стороны, что ракеты пролетели порядка 1,5 тыс. км. Если это правда, то это подрывает безопасность и стабильность в регионе, вызывает у нашей страны крайнюю обеспокоенность", - отметил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. Он подчеркнул, что правительство Японии внимательно следит за военной активностью КНДР и занимается сбором соответствующей информации, однако воздержался от более подробных комментариев на этот счет.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал запланированные маневры серьезной угрозой безопасности и обещал контрмеры.

Союзники же утверждают, что учения носят исключительно оборонительный характер.