Euronews

На встрече с Александром Лукашенко в Сочи Владимир Путин заявил, что все необходимые сооружения для развёртывания российского ТЯО в Беларуси будут готовы к 7-8 июля.

Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси начнётся в следующем месяце. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

_"Всё стабильно, всё идёт по плану",_- добавил президент России отметив, что подготовка необходимых объектов завершится в ближайшие дни. После этого начнётся перевозка вооружений.

Ранее в апреле Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который, по сообщениям Минобороны РФ, может использовать ядерные боеголовки.

Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, обладает более ограниченной мощностью и радиусом поражения, предназначено для применения на поле боя.

Сколько именно единиц российского ТЯО отправится в Беларусь, официально не сообщалось. Американские власти заявляли, что на вооружении ВС РФ имеется около 2000 единиц тактического ядерного оружия.

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская заявила в интервью агентству Associated Press:

"Путин и его марионетка Лукашенко планируют разместить ядерное оружие в Беларуси непосредственно перед саммитом НАТО в Вильнюсе в июле. Это грубый шантаж, попытка заставить Европу отступить. Мы не можем позволить диктаторам безнаказанно заниматься ядерным шантажом".