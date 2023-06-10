Контрнаступление ВСУ в районе Донецка и Запорожья

Euronews

Россия заявляет о начале контрнаступления Киева, хотя официально об этом не сообщается. Путин утверждает, что все украинские атаки на этой неделе "провалились"

Украина перешла в контрнаступление в районе Бахмута, западного Донецка и на юге Запорожья. Институт изучения войны (ISW) заявил, что украинские войска провели контрнаступательные операции с разным успехом как минимум на трёх участках фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский не даёт пояснений в отношении передвижений своей армии, но признает, что она ведёт бои "во всех направлениях".

"Нашим воинам, всем, кто в эти дни находится в особо тяжёлых боях: "Мы видим ваш героизм, и мы благодарны вам за каждую минуту вашей жизни — жизни, которая действительно является жизнью Украины", - сказал Зеленский.

Со своей стороны президент России Владимир Путин прямо заявил, что украинское контрнаступление началось, но, по его словам, все предпринятые до сих пор попытки продвижения в основном провалились. Минобороны России заявило, что его армия отразила 12 украинских атак в этих районах.