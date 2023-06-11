Трамп назвал обвинение "нелепым и безосновательным"

В своей речи на съезде республиканцев Джорджии экс-президент США Дональд Трамп обвинил Белый дом в злоупотреблении властью и преследовании по политическим мотивам.

С трибуны съезда республиканцев в штате Джорджия Дональд Трамп впервые обратился к своим сторонникам в субботу с тех пор, как ему предъявили федеральные обвинения по 37 пунктам. В очередной раз экс-президент назвал расследование в отношении него политически мотивированной охотой на ведьм и вмешательством в выборы - власти, по его словам, хотят посадить в тюрьму главного оппонента.

_"Нелепое и безосновательное обвинение против меня со стороны вооруженного Департамента по борьбе с несправедливостью администрации Байдена войдет в число самых ужасных злоупотреблений властью в истории нашей страны, - заявил Трам. - Об этом говорили многие, даже демократы._Это злобное преследование - пародия на правосудие".

После Джорджии Дональд Трамп выступит на съезде республиканцев в Северной Каролине. Ожидается, что и эту платформу он использует для нападок на ФБР и обвинения в несправедливом преследовании.

В Джорджии экс-президент уже пообещал продолжить свою политическую деятельность несмотря ни на что. Через несколько дней он должен предстать перед федеральным судом в Майами, чтобы ответить на обвинения в сокрытии информации о национальной обороне. Следствие выявило, что, покидая Белый дом, Трамп забрал с собой секретные документы.