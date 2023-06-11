EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Трамп назвал обвинение "нелепым и безосновательным"

Бывший президент США и кандидат в президенты 2024 года Дональд Трамп на съезде Республиканской партии Джорджии 2023 года в Колумбусе, 10 июня 2023 года.
Бывший президент США и кандидат в президенты 2024 года Дональд Трамп на съезде Республиканской партии Джорджии 2023 года в Колумбусе, 10 июня 2023 года.   -  Авторское право  CHRISTIAN MONTERROSA/AFP
 Кнарик Хачатрян

В своей речи на съезде республиканцев Джорджии экс-президент США Дональд Трамп обвинил Белый дом в злоупотреблении властью и преследовании по политическим мотивам.

С трибуны съезда республиканцев в штате Джорджия Дональд Трамп впервые обратился к своим сторонникам в субботу с тех пор, как ему предъявили федеральные обвинения по 37 пунктам. В очередной раз экс-президент назвал расследование в отношении него политически мотивированной охотой на ведьм и вмешательством в выборы - власти, по его словам, хотят посадить в тюрьму главного оппонента. 

_"Нелепое и безосновательное обвинение против меня со стороны вооруженного Департамента по борьбе с несправедливостью администрации Байдена войдет в число самых ужасных злоупотреблений властью в истории нашей страны, - заявил Трам. -  Об этом говорили многие, даже демократы._Это злобное преследование - пародия на правосудие".

После Джорджии Дональд Трамп выступит на съезде республиканцев в Северной Каролине. Ожидается, что и эту платформу он использует для нападок на ФБР и обвинения в несправедливом преследовании. 

В Джорджии экс-президент уже пообещал продолжить свою политическую деятельность несмотря ни на что. Через несколько дней он должен предстать перед федеральным судом в Майами, чтобы ответить на обвинения в сокрытии информации о национальной обороне. Следствие выявило, что, покидая Белый дом, Трамп забрал с собой секретные документы.

Также по теме

Трампу предъявлено 37 уголовных обвинений

Против Дональда Трампа выдвинули новые обвинения

Трамп обвиняет суд во вмешательстве в выборы