Трамп обвиняет суд во вмешательстве в выборы

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил суд и прокуратуру во вмешательстве в выборы. Так он прокомментировал обвинения в мошенничестве по 34 пунктам, которые ему были официально предъявлены в Нью-Йорке.

На слушаниях Трамп подтвердил, что виновным себя не признаёт, а после заседания связал это дело с предстоящими президентскими выборами, в которых он планирует участвовать:

«Я никогда не думал, что что-то подобное может произойти в Америке — никогда не думал, что это возможно. Единственное преступление, которое я совершил, — это бесстрашная защита нашей нации от тех, кто стремится её уничтожить. [...] Наши выборы были похожи на выборы в стране третьего мира, а теперь ещё это массированное вмешательство в выборы в масштабах, которых наша страна ещё не знала».

Трамп стал первым в истории бывшим президентом США, которому предъявили обвинения в совершении уголовного преступления. По версии прокуратуры, он фальсифицировал отчётность, в том числе, чтобы скрыть выплаты известной порноактрисе за молчание о внебрачных связях политика перед выборами 2016. По связанным с этим делом обвинениям юрист Трампа Майкл Коэн ещё в 2018 был приговорён к трём годам лишения свободы.

В соответствии с законодательством штата Нью-Йорк фальсификация деловых документов с целью обмана и сокрытия другого преступления уголовно наказуема. Именно об этом и идет речь в деле. 34 ложных заявления, которые были сделаны для сокрытия других преступлений. Элвин Брагг федеральный прокурор Манхэттена

Слушания в Нью-Йорке сопровождались уличными акциями противников и сторонников Дональда Трампа. В поддержку претендента на выдвижение на президентских выборах от республиканцев выступают и его соратники по партии, в том числе такие влиятельные её представители как сенатор Митт Ромни, который обвинил прокурора Манхэттена в продвижении политической повестки.