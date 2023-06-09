Против Дональда Трампа выдвинули новые обвинения

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth, что против него выдвинуты новые обвинения, и поспешил заявить о своей невиновности.

Против экс-президента США Дональда Трампа выдвинуты обвинения, связанные с ненадлежащим обращением с секретными документами после ухода с поста главы государства.

Трамп подтвердил в своей социальной сети, что Министерство юстиции проинформировало его адвокатов о предъявлении новых обвинений.

Его обязали явиться в федеральный суд Майами в следующий вторник.

"Коррумпированная администрация Байдена проинформировала моих адвокатов, что мне предъявлены обвинения, по-видимому, в связи с постановкой с коробками", – написал Трамп в своей социальной сети Truth.

Американские СМИ пишут, что обвинения будут предъявлены по семи пунктам — в их числе ложь под присягой и сговор с целью помешать правосудию.

В общей сложности прокуроры изъяли у Трампа более 300 секретных документов с разным грифом секретности.

Трамп отрицает вину и называет расследование "охотой на ведьм", которая - по его словам - должна помешать ему переизбраться на пост президента.

Бывший глава Белого дома объявил об участии в президентской гонке осенью прошлого года.