Трамп приехал в Майами за официальными обвинениями

Euronews

Бывший президент обвиняется в неподобающем хранении секретных документов. Несмотря на уголовное дело, популярность Трампа растет.

Дональд Трамп предстанет перед судом в Майами, где ему будут предъявлены официальные обвинения по делу о небрежном обращении с секретными документами, в том числе касающимися ядерных программ США.

Уголовное дело бывшего президента, в котором насчитывается 37 эпизодов, тянет на десятки лет лишения свободы. Но при этом минимальный срок тюремного заключения соответствующие статьи не предусматривают.

Возглавлявший расследование специальный прокурор Джек Смит заявил, что будет добиваться начала суда над экс-президентом в кратчайшие сроки.

Трамп, в свою очередь, назвал обвинения против себя "нелепыми и безосновательными", а преследование политически мотивированным.

Тем временем охрана суда усилена, полиция ожидает здесь до 50 тысяч человек — как сторонников, так и противников Трампа.

Не заблуждайтесь, мы относимся к этому событию очень серьезно. Мы знаем, что все может обернуться к худшему, но это не путь Майами Мануэль Моралес Департамент полиции Майами

Ранее Трамп призвал своих сторонников присоединиться к запланированной акции протеста у здания суда в Майами, заявив: "Нам сейчас нужна сила в нашей стране".

Уже вошедший в историю судебный процесс обрастает все новыми интересными деталями.

Так, окружным судьей по делу путем слепого отбора стала Эйлин Кэннон, назначенная на этот пост самим Трампом до своего ухода из Белого дома.

Согласно последним соцопросам, несмотря на выдвинутые обвинения, популярность Трампа только растет — поддержать его готовы более 70% республиканцев, и в предполагаемом противостоянии на выборах тот обходит Джо Байдена.