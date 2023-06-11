Досрочные всеобщие выборы в Черногории

Черногорцы выбирают депутатов парламента. За их голоса борются кандидаты от 15 партий и коалиций. Впервые в выборах не участвует Мило Джуканович.

Досрочные парламентские выборы проходят в воскресенье в Черногории. Они призваны стать индикатором того, сможет ли вступившая 9 лет назад в НАТО маленькая балканская страна преодолеть глубокие политические разногласия и нестабильность, которые препятствовали ей на пути вступления в Европейский Союз.

Около 542 000 избирателей должны определить новый состав парламента из кандидатов от 15 партий и коалиций самой разной политической направленности - от откровенно прозападных до просербских и пророссийских.

Это первые за 30 лет выборы в Черногории, в которых не принимает участие Мило Джуканович, почти непрерывно занимавший пост премьер-министра или президента страны с 2001 года. Проиграв президентские выборы в апреле, Джуканович отошел на второй план в политике.

Опросы и аналитики предсказывают, что центристское движение "Европа сейчас", возглавляемое финансовым экспертом Милойко Спайичем и нынешним президентом Яковом Милатовичем, скорее всего, одержит победу, но не сможет получить достаточно депутатских кресел, чтобы самостоятельно сформировать новое правительство. В черногорском парламенте 81 место.