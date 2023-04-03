Черногория: Милатович победил, но Джуканович может вернуться

Бывший министр экономического развития Черногории Яков Милатович победил на выборах президента страны, набрав во втором туре около 60% голосов.

Таким образом тридцатилетняя эпоха правления Мило Джукановича, который уже призал свое поражение, завершилась.

Яков Милатович, избранный президент Черногории: "Они никогда больше не разделят нас, не разорят, не опутают государство преступностью и коррупцией. Сейчас мы говорим, что Черногория движется вперед, движется к богатству, к равенству, к стране справедливости, доверия и единства".

Милатович является прозападным политиком. Он пообещал, что до конца его президентского срока Черногория вступит в Евросоюз, и заверил, что время распрей с Сербией ушло в прошлое вместе с Джукановичем.

Эпоха Джукановича закончилась, но он может вернуться?

Противники Джукановича обвиняют его в создании кланового преступного государства, где все высшие должности распределяются между своими людьми по коррупционным схемам.

Мило Джуканович, президент Черногории: "Черногория выбрала, я уважаю этот выбор. Я поздравляю Якова Милатовича с доверием, которое он получил на президентских выборах. Я желаю ему быть успешным президентом, потому что если он будет успешным президентом, это может означать, что Черногория также будет успешной страной и будет двигаться вперед к своей цели".

Для многих граждан страны уход Джукановича стал долгожданным событием - после оглашения результатов они устроили массовые стихийные праздничные шествия по всей стране. Люди запускали фейерверки, зажигали файеры, а также скандировали оскорбительные кричалки в адрес уходящего президента.

Впрочем, аналитики не исключают, что он попытается вернуться в кресло премьер-министра, играя на противоречиях своих оппонентов. Перед выборами президента Джуканович распустил парламент, назначив новые парламентские выборы на 11 июня. На них движение "Европа сейчас" не сможет рассчитывать на большой предвыборный альянс.