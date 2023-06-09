В Киеве сообщают о небольших успехах под Бахмутом и в некоторых районах Запорожья. "Враг пытается перейти в наступление, но безуспешно", - сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Украина развивает контрнаступление в Запорожье.

Министерство обороны России утверждает, что российской армии удалось отразить нападения ВСУ в этом регионе.

Контролируемое на 80% Москвой Запорожье называют одной из главных целей Вооруженных сил Украины, так как Киеву нужно "закрыть" коридор с Крымского полуострова в Донбасс, позволяющий россиянам доставлять грузы в зону боевых действий.

Заместитель министра обороны Украины Анна Малярсообщила в Телеграме о некотором прогрессе в Донецкой области в районе Бахмута и других населенных пунктов.

О том, что россияне теряют позиции под Бахмутом ранее писал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Эвакуация из затопленного в результате подрыва Каховской ГЭС Херсона продолжается. Число вывезенных из города превысило 6 000 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский лично посетил в четверг Херсонскую область.

"Российские террористы пытаются еще больше усугубить ситуацию, которую они вызвали своим экоцидом. Это абсолютно преднамеренно. Они продолжают обстреливать Херсон и населенные пункты области, которые уже затоплены террористами. Они обстреливают даже пункты эвакуации", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении к жителям страны.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица осудил обстрел мирных жителей во время эвакуации. По его данным, что по меньшей мере девять человек, включая медиков и спасателей, получили ранения.

Гуманитарные агентства ООН и их партнеры доставляют людям, пострадавшим от наводнения в Херсонской и Николаевской областях, воду и продукты.