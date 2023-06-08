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"Активность на всей территории Украины соответствует целому ряду признаков того, что украинские контрнаступательные операции ведутся по всему театру военных действий", сообщают эксперты.

"Начальные контрнаступательные операции могут быть самыми сложными и медленными, поскольку они связаны с прорывом подготовленных оборонительных позиций. Следует ожидать первых неудач. На этой фазе также могут быть самые высокие потери украинской стороны".

Как уточняют эксперты Института, украинские официальные лица уже давно дали понять, что объявления о начале контрнаступления не будет.

"Контрнаступление, скорее всего, не будет разворачиваться как одна грандиозная операция. Скорее всего, она будет состоять из множества мероприятий в разных местах разного масштаба и интенсивности в течение многих недель".

Украинские официальные лица вчера объявили, что украинские войска перешли в наступление в Бахмуте. Украинские военные чиновники вчера объявили, что украинские войска продвинулись на глубину 200 м-1 км в неустановленных секторах Бахмута. Российские источники обеспокоены украинскими атаками на юго-западных/северо-западных/северо-восточных окраинах города.

Наряду с официальными заявлениями о наступательных намерениях Украины в районе Бахмута, ISW отмечает общий рост военной активности по всей линии фронта, не все из которых являются частью контрнаступательных усилий Украины.

Российские силы атакуют, а украинские силы контратакуют в ограниченных секторах линии фронта Харьков - Луганская область, пишет ISW. Российские источники заявили об ограниченном успехе в районах к северо-востоку от Купянска в течение последних нескольких дней.

"Украинские силы за последние несколько дней провели локализованные атаки в районе западной границы между Донецкой и Восточной Запорожской областями. Российские источники сообщили, что некоторые важные населенные пункты в этом секторе все еще оспариваются".

"Украинские силы, похоже, проводят наземные атаки в западной части Запорожской области в районе к югу/юго-западу от Орехова 7-8 июня. Российские военблогеры больше всего обеспокоены этим районом с начала 2023 года".

Определение любого из этих наборов тактических действий как "контрнаступление" неуместно. Украинские силы проводят различные операции по всему фронту, и контрнаступательная операция будет развиваться в течение определенного времени, заключает ISW.