Напавшему с ножом на детей в Анси предъявлено обвинение в покушении на убийство

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Во Франции расследуют обстоятельства нападения на детей, совершенное в городе Анси. Находящийся под стражей подозреваемый не захотел отвечать на вопросы следственных судей

Во Франции предъявлены обвинения мужчине, подозреваемому в нанесении ножевых ранений четырем маленьким детям и двум взрослым в городе Анси.

Речь идет о 31-летнем сирийском беженце, постоянно проживающим в Швеции. Его имя не разглашается. Известно, что у мужчины есть жена и трехлетняя дочь.

Трагедия разыгралась в пятницу утром на детской площадке у озера. Мотивы нападения не ясны.

Лин Бонне-Матис, прокурор:"Прокуратура Анси открыла судебное расследование по фактам "покушения на убийство" и "нападению с применением оружия". К ведению дела привлечены два следственных судьи из Анси. Обвинение ходатайствовало о заключении злоумышленника под стражу до суда. Сегодня утром он был представлен следственным судьям, которые предъявили ему обвинения. Обвиняемый не захотел с ними говорить".

По словам прокурора, жизни пострадавших, а среди них граждане Франции, Великобритании, Нидерландов и Португалии, не грозит опасность. Президент Франции Макрон с супругой посетил Анси и больницу в Гренобле, где находятся раненные.

Он так же встретился с молодым человеком по имени Анри, который пытался отогнать злоумышленника.