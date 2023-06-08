Нападение в Анси: серьезно ранены четверо детей, двое - в критическом состоянии

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Пять человек, включая четверых детей, были ранены в результате нападения с ножом во французском Анси. Нападавшим оказался беженец из Сирии, он задержан

Пять человек, по уточненным данным, в том числе четверо детей, были ранены в результате нападения с ножом во французском Анси. Сообщается, что все дети получили серьезные ранения, двое из них - в критическом состоянии. Нападение произошло на детской площадке на берегу одноименного озера. Нападавший задержан, написал в Твиттере глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

В Матиньонском дворце сообщили, что сегодня в Анси приедет премьер-министр страны Элизабет Борн.

Французские СМИ сообщают, что нападавший - выходец из Сирии 1991 года рождения. В конце прошлого года он подал во Франции прошение об убежище. В апреле этого года он получил статус беженца в Швеции.

Город Анси, находящийся на берегу одноименного озера, - одно из наиболее популярных направлений для летнего туризма у французов.

"Абсолютной трусостью" назвал атаку президент Франции Эммануэль Макрон. Он написал в Твиттере, что все его мысли с семьями пострадавших.