Раненные в Анси двое детей находятся в крайне тяжёлом состоянии

Euronews

В результате нападения в городе Анси во Франции пострадали шесть человек, в том числе четверо детей. Как сообщил официальный представитель французского правительства Оливье Веран, два ребенка, получившие ножевые ранения, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Два ребенка, получившие ножевые ранения при нападении на детский сад в Анси в департаменте Верхняя Савойя, все еще находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил в пятницу официальный представитель правительства Франции Оливье Веран.

Всего в результате нападения были ранены четверо детей в возрасте от полутора до трех лет, а также двое взрослых.

Всем им была оказана помощь, дети находятся под постоянным медицинским наблюдением.

В пятницу Анси и больницу в Гренобле, где находятся пострадавшие, посетил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французские СМИ передают, что нападение совершил сирийский беженец 1991 года рождения. Причины, по которым он напал на людей с ножом, пока неизвестны. Прокурор Верхней Савойи отметила, что "на данный момент никаких явных террористических мотивов нет". Подозреваемому была назначена психиатрическая экспертиза. Он не числился в базах данных опасных преступников и не состоял на учете в связи с какими-либо психическими заболеваниями.

Мужчина в 2013 году получил политическое убежище и вид на жительство в Швеции. В прошлое воскресенье ему сообщили, что он не может претендовать на убежище во Франции, так как ему уже были выданы документы Швецией. Он также подавал заявки на получение статуса беженца в Швейцарии и Италии.

В МВД Франции сообщили, что сириец находился на территории страны легально.