Уровень воды в Херсоне падает

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Уровень воды в Херсоне начал спадать на четвёртые сутки после прорыва плотины. Из затопленных городов эвакуировано более 6000 человек

На четвёртые сутки после разрушения плотины в Новой Каховке уровень воды в Херсоне начал снижаться. Украинская администрация региона сообщила, что 35 населённых пунктов на правом берегу остаются затопленными, но уровень воды за сутки снизился на полметра.

По официальным данным, более 6000 человек были эвакуированы из затопленных городов. Жителям пострадавших районов сказали подняться на крыши своих домов и ждать, пока их удастся забрать оттуда или пока снизится уровень воды. Но при этом остаётся и риск возможных обстрелов.

Гуманитарный офис ООН в Украине описывает страдания пострадавших от наводнения как "невыносимые". Его сотрудники доставили в зону бедствия пять дополнительных грузовиков со всем необходимым.

В районах, оккупированных Россией, президент РФ Владимир Путин распорядился создать комиссию по ликвидации последствий наводнения.