Norsar: причиной прорыва Каховской ГЭС был взрыв

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Плотина Каховской ГЭС поддалась не в результате повреждений, полученных во время обстрелов, а в результате взрыва, утверждает Норвежский сейсмологический институт. СБУ обнародовала запись разговора, в котором утверждается, что за взрывом стоит диверсионная группа из РФ, которая перестаралась.

Плотина Каховской ГЭС поддалась не в результате повреждений, полученных во время обстрелов в предыдущие месяцы, а в результате взрыва, утверждает Бен Дандо, высокопоставленный сотрудник Норвежского сейсмологического института Norsar.

По данным независимого учреждения, взрыв произошел во вторник в 2.54 утра по местному времени. Координаты места взрыва соответствуют координатам Каховской плотины на реке Днепр. Магнитуда толчка - "между 1 и 2", уточнили в Norsar. Эквивалент в тоннах тротила здесь ещё не подсчитали, так как это требует учёта многих факторов. Мощность взрыва была измерена приборами измерительной станции Буковина в Румынии, в 620 км от места взрыва.

Cо своей стороны, СБУ обнародовала запись телефонного разговора на русском, в котором утверждается, что Россия собиралась шантажировать Украину взрывом дамбы и послала на Каховскую ГЭС диверсионную группу, но что-то пошло не так.

'Это не они [украинцы] врезались. Это была наша диверсионная группа. Они хотели напугать этой дамбой. Получилось не так, как планировали, а больше, чем планировали", - говорит российский военнослужащий.

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Четверо погибших, тринадцать пропавших без вести, более 2400 эвакуированных - таковы на сегодняшний день предварительные данные с украинской стороны по жертвам и пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС.

Эвакуация жителей затопленных районов на юге Украины продолжается. В общей сложности под водой со вторника оказались 600 квадратных километров. Оставшихся без жилья привозят в Херсон.

Россия также обнародовала число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС: 8 человек. По мнению экспертов, жертв гораздо больше, это станет очевидно, когда вода сойдёт.

ла число погибших в результате наводнений в районах, контролируемых ее армией: официальная цифра - восемь погибших, хотя волонтеры говорят о десятках. Россияне и украинцы ожидают, что с течением времени и снижением уровня воды будет появляться все больше трупов.

Между тем война продвигается все глубже в российский тыл. В пятницу жилой дом в Воронеже подвергся атаке беспилотника, пострадали два человека, по данным губернатора.

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