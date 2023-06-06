Киев обвиняет Россию в подрыве Каховской ГЭС, часть Херсонской области затопило

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Киев заявляет, что плотина Каховской ГЭС разрушена в результате подрыва российскими войсками. По словам главы оккупационной администрации Новой Каховки, к разрушениям надводных сооружений ГЭС привели "ночные удары"

Плотина Каховской ГЭС разрушена, идет затопление территорий вниз по течению. Украинская сторона утверждает, что подрыв совершили российские войска. Глава ОВА Херсонской области Александр Прокудин объявил об эвакуации населения с "опасных территорий":

Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают. Ситуация отслеживается.

Владимир Зеленский опубликовал кадры разрушенной плотины, обвинив в произошедшем Россию. Президент сообщил, что созвал срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины.

В командовании Вооруженных сил Украины отмечают, что вода может достичь критического уровня, по оценкам специалистов, к полудню вторника.

Как сообщают в Офисе президента Украины, ряд населенных пунктов Херсонской области уже полностью или частично затоплены.

Назначенный Россией мэр оккупированной Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил разрушения задвижек Каховской ГЭС в результате ночных ударов, назвав это "серьезнейшим террористическим актом".

"Около 2 часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению", - сказал он журналистам.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

По словам назначенных Россией властей оккупированной части Херсонской области, максимальный уровень воды после прорыва Каховской ГЭС достиг 12 метров, добавив, что сойдет она из районов подтопления за 2-3 дня.

В МАГАТЭ сообщают, что прямых рисков для ядерной безопасности Запорожской АЭС нет.