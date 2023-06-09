Гуманитарная помощь в затопленных районах Украины

Euronews

Неправительственные организации обеспечивают питьевой водой пострадавшую от наводнения Херсонскую область.

Эти материалы из села Новокайры Херсонской области, пострадавшего от наводнения после прорыва Каховской плотины, были опубликованы в четверг международной неправительственной организацией People in Need. В Новокайрах и ещё в трёх селах её добровольцы раздали жителям 20 736 литров бутилированной воды.

People in Need работает в Украине с 2003 года, гуманитарные акции на востоке страны организация начала после аннексии Крыма Россией в 2014 году. По всей Украине работают 10 её офисов , 4 крупных склада и 500 сотрудников. Сейчас они снабжают питьевой водой пострадавший от наводнения район, который остро в ней нуждается.

"Наша текущая работа сосредоточена на помощи на правом берегу, - говорит региональный директор People in Need по восточному партнёрству Пётр Дрбохлав. - На левый берег, где потребности больше всего, у нас, к сожалению, не будет доступа. Российские власти не разрешат нам работать там, как и другим гуманитарным организациям".

По оценкам Херсонской областной администрации, населению в сутки требуется около 500 000 литров воды. Люди доставляют её домой разными способами, иногда на велосипедах.

"Теперь, по словам местных властей, нужно подождать несколько дней, пока вода сойдет, очистить всю территорию от мин, которые вымыла вода. Только тогда они узнают, что больше всего нужно. Организация Man in a Thousand__постарается доставить помощь как можно быстрее", - передаёт корреспондент Euronews Иржи Скацел.