Херсон: боевые действия в условиях наводнения

На фоне эвакуации из зоны бедствия после прорыва Каховской ГЭС жители Херсонской области продолжают гибнуть и получать ранения от обстрелов и бомбардировок.

Наводнение не привело к прекращению огня на юго-востоке Украины. В четверг взрывы были слышны в Херсонской области, где идёт эвакуация людей из зон затопления. По данным украинской прокуратуры, погиб по меньшей мере один мирный житель. В рапорте генштаба ВСУ говорится об артобстрелах и авиаударе.

Российское командование заявляет об активных наступательных действиях украинской армии и о крупных боях в этом районе.

Сегодня в 1.30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны. На всех четырёх направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел. Сергей Шойгу министр обороны России

Из-за прорыва плотины под вопросом оказалась судьба Запорожской АЭС. «Энергоатом», украинский оператор крупнейшей в Европе атомной электростанции, которая находится под российским контролем, допускает возможность перевода в холодное состояние последнего действующего энергоблока. Это может произойти через месяц, если станет ясно, что не хватает воды для охлаждения реактора.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что непосредственной угрозы для АЭС от прорыва плотины не видят, поскольку персонал станции начала собирать воду в резервуары. В долгосрочной перспективе глава агентства Рафаэль Гросси не исключил возможность худшего сценария с расплавлением активной зоны реактора.

Что касается Гидроэлектростанции, то в компании «Укргидроэнерго» не видят возможности для её ремонта. Строительство новой ГЭС займёт не менее пяти лет и будет стоит как минимум миллиард гривен.