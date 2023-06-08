Канцелярия Святого Престола: понтифик восстанавливает силы

В последние несколько часов Ватикан подтвердил, что после операции Понтифик провел спокойную, безмятежную ночь и что он постепенно восстанавливает свои силы

Папа Римский Франциск перенес полостную операцию под общим наркозом в клинике «Джемелли» в Риме. По сообщению Канцелярия Святого Престола, хирургическое вмешательство прошло без осложнений.

Из клиники Джемелли, куда в среду был госпитализирован Папа Франциск, приходят хорошие новости.

В последние несколько часов Ватикан подтвердил, что после операции Понтифик провел спокойную, безмятежную ночь и что он постепенно восстанавливает свои силы

Папа также выразил благодарность за многочисленные послания, поступившие в его адрес, и за молитвы верующих, прибывших со всего мира. Операция в среду прошла успешно и длилась три часа.

Один из врачей команды, внимательно следившей за понтификом, подтвердил, что обычно для полного восстановления физических сил требуется от пяти до семи дней. Но в случае с Понтификом, пояснил врач, это время будет уточнено.

Пока же Все мероприятия приостановлены до 18 июня.

Известно, что еще в декабре Папа подтвердил в интервью, что уже подготовил прошение об отставке на случай постоянной медицинской недееспособности. Но, согласно сообщениям итальянских СМИ, похоже, этого не произойдет.