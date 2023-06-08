Гей-парад 2023 в Тель-Авиве
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Гей-парад 2023 в Тель-Авиве

Более 250 000 человек посетили  Парад гордости в Тель-Авиве. Это событий стало одним из крупнейших такого рода на Ближнем Востоке. 

Более 250 000 человек посетили  Парад гордости в Тель-Авиве. Это событий стало одним из крупнейших такого рода на Ближнем Востоке. 

Парад признан одним из ведущих событий в мировом календаре ЛГБТК и крупнейшим событием такого рода.

Праздник начинается утром с шествия по центральным улицам, которое продолжается вдоль набережной и заканчивается на пляже или в парках

Размахивая флагами радужной расцветки, участники парада в экстравагантных костюмах и макияже проходят по городу с танцами и музыкой.

Транспортное движение перекрывается в часы проведения парада. От религиозных фанатиков и экстремистов участников парада охраняют дополнительной полицейские и военные кордоны.

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