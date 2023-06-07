Карта военных действий: последствия обрушения дамбы

В настоящее время ISW не может дать однозначную оценку того, кто несет ответственность за инцидент на плотине в Каховке, но считает, что баланс доказательств, аргументов и риторики указывает на то, что россияне намеренно повредили дамбу
В настоящее время ISW не может дать однозначную оценку того, кто несет ответственность за инцидент на плотине в Каховке, но считает, что баланс доказательств, аргументов и риторики указывает на то, что россияне намеренно повредили дамбу.
В октябре прошлого года аналитический центр дал следующую оценку: русские больше и очевиднее заинтересованы в затоплении нижнего Днепра, несмотря на ущерб, нанесенный их собственным подготовленным оборонительным позициям и силам, чем украинцы.
Российские источники выражали серьезную и явную обеспокоенность возможностью того, что Украина готовила переправу через реку и контратаку на восточный берег Херсонской области.
Конец апреля: ISW сообщает, что украинские силы установили устойчивое присутствие в некоторых районах восточного берега Херсонской области, но не создали плацдарм.
В сообщении говорится, что "геолокационные кадры, опубликованные 23 апреля, показывают, что украинские силы действуют в районах к северо-западу от Олешек на восточном берегу Днепра".
1 июня: ISW сообщает, что "украинские силы продолжают действовать в дельте реки Днепр.
Вот "до и после", демонстрирующие наводнение ниже по течению и некоторые острова и водно-болотные угодья дельты, которые полностью ушли под воду.
По данным ISW, имеющиеся кадры за 6 июня свидетельствуют о том, что наводнение смыло украинские позиции у береговой линии Днепра и вынудило украинские формирования эвакуироваться под огнем российской артиллерии.
Украинские официальные лица заверили, что повреждение дамбы и последующее наводнение не помешают подготовке украинских контрнаступательных операций.
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