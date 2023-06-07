Карта военных действий: последствия обрушения дамбы

В настоящее время ISW не может дать однозначную оценку того, кто несет ответственность за инцидент на плотине в Каховке, но считает, что баланс доказательств, аргументов и риторики указывает на то, что россияне намеренно повредили дамбу

В настоящее время ISW не может дать однозначную оценку того, кто несет ответственность за инцидент на плотине в Каховке, но считает, что баланс доказательств, аргументов и риторики указывает на то, что россияне намеренно повредили дамбу.

В октябре прошлого года аналитический центр дал следующую оценку: русские больше и очевиднее заинтересованы в затоплении нижнего Днепра, несмотря на ущерб, нанесенный их собственным подготовленным оборонительным позициям и силам, чем украинцы.

Еще в октябре ISW заявил, что Украина не имеет материальной заинтересованности в подрыве плотины, и, напротив, Россия может использовать наводнение, чтобы расширить Днепр и осложнить попытки украинского контрнаступления через и без того сложный водный объект

Российские источники выражали серьезную и явную обеспокоенность возможностью того, что Украина готовила переправу через реку и контратаку на восточный берег Херсонской области.

Конец апреля: ISW сообщает, что украинские силы установили устойчивое присутствие в некоторых районах восточного берега Херсонской области, но не создали плацдарм.

В сообщении говорится, что "геолокационные кадры, опубликованные 23 апреля, показывают, что украинские силы действуют в районах к северо-западу от Олешек на восточном берегу Днепра".

1 июня: ISW сообщает, что "украинские силы продолжают действовать в дельте реки Днепр.

На размещенных 1 июня геолокационных съемках боевых действий видны удары российской артиллерии по украинским силам на острове. Вероятно, в целях разведки

Вот "до и после", демонстрирующие наводнение ниже по течению и некоторые острова и водно-болотные угодья дельты, которые полностью ушли под воду.

По данным ISW, имеющиеся кадры за 6 июня свидетельствуют о том, что наводнение смыло украинские позиции у береговой линии Днепра и вынудило украинские формирования эвакуироваться под огнем российской артиллерии.

Украинские официальные лица заверили, что повреждение дамбы и последующее наводнение не помешают подготовке украинских контрнаступательных операций.