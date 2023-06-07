Показательные учения НАТО в Германии во время российского вторжения

Германия готовится к проведению крупнейших в истории военно-воздушных манёвров НАТО.

250 воздушных судов и 10 тысяч военнослужащих из 25 стран примут участие в учения ВВС НАТО в Германии. Согласно легенде этих манёвров, они должны будут вместе отразить нападение условного противника на члена альянса.

В НАТО подчеркивают показательный характер этих учений во время российского вторжения в Украину.

Я бы сильно удивилась, если бы никто из мировых лидеров не обратил внимание на то, до какой степени это отражает дух альянса, его силу. Я говорю в том числе о Путине. Эми Гутманн посол США в Германии

В ВВС Германии подчёркивают, что никаких полётов в сторону Калининграда не запланировано. Для учений перекроют несколько секторов воздушного пространства с коридорами в Эстонию и Румынию, – предупредил официальный представитель ВВС Германии Инго Герхарц:

«Я знаю, что могут быть ограничения для гражданского воздушного сообщения. Что касается авиационного шума, то его интенсивность, конечно, будет выше там, где мы будем летать. Но я хочу отметить, что мы будем летать лишь десять дней из 365 в этом году. Мы закончим учения до того, как в Германии начнутся летние школьные каникулы».

Военно-воздушные учения будут проходить в Германии с 12 по 23 июня. В них примут участие Финляндия как новый член НАТО и Швеция, завершающая процедуру вступления в альянс. Ожидается, что к учениям присоединится Япония.