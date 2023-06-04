Столтенберг и Эрдоган обсудили вступление Швеции в НАТО

Euronews

Йенс Столтенберг и Реджеп Тайип Эрдоган вновь обсудили вступление Швеции в НАТО. На встрече в Стамбуле генсек альянса заявил, что Стокгольм выполнил все требования Анкары.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Стамбуле. Стороны обсудили принятие в альянс Швеции — Анкара уже больше года выступает против этого, объясняя свою позицию якобы поддержкой в Стокгольме запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана".

"Швеция предприняла значительные конкретные шаги, чтобы ответить на опасения Турции. К ним относятся внесение поправок в шведскую конституцию, прекращение эмбарго на поставки оружия и активизация сотрудничества в борьбе с терроризмом, в том числе против РПК. Всего несколько дней назад вступил в силу новый важный закон о борьбе с терроризмом. Таким образом, Швеция выполнила свои обязательства", — заявил Йенс Столтенберг.

Финляндия, подавшая заявку на членство в НАТО вместе со Швецией, вступила в альянс в апреле: Турция ратифицировала присоединение Хельсинки к блоку после визита в Анкару финского президента Саули Ниинистё.