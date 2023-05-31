Макрон на Globsec: страны НАТО должны предоставить гарантии безопасности Украине

Французский президент Эммануэль Макрон, выступая на международной конференции Globsec в Братиславе, сказал, что Владимир Путин пробудил НАТО с помощью сильнейшего электрошока, вторгнувшись в Украину.

Страны НАТО должны предоставить надежные гарантии для Украины, чтобы включить ее в новую архитектуру безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции по безопасности Globsec, проходящей в столице Словакии Братиславе.

"В декабре 2019 года я резко высказался в отношении НАТО. Тогда, напомню, существовал раскол внутри блока между Турцией и рядом других держав. Я сказал о "смерти мозга". Сегодня я могу отметить, что Владимир Путин разбудил НАТО сильнейшим электрошоком", - сказал президент Франции.

В столице Норвегии Осло проходит двухдневная неформальная встреча министров иностранных дел НАТО под руководством генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, на которой была достигнута принципиальная договоренность, что Украина станет частью альянса, как только закончится война с Россией.

Встреча проходит в преддверии саммита НАТО, который состоится в июле в Литве.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что понимает, что до окончания войны Украина не сможет стать членом Организации Североатлантического договора. Украинский лидер выразил надежду, что на июльском саммите НАТО страна получит гарантии безопасности от партнеров на период до присоединения страны к блоку.

Владимир Зеленский объявил в конце сентября прошлого года, что подписал "заявку на ускоренное присоединение" его страны к НАТО.