Израильские системы ПВО встанут на защиту неба Германии

Германия объявила о закупке израильских систем противовоздушной обороны Arrow-3 для бундесвера.

РЕКЛАМА

Германия берёт на вооружение израильские технологии для защиты своего неба. Во время визита в Берлин министра обороны Израиля правительство ФРГ объявило об закупке для бундесвера систем противоракетной обороны Arrow-3. По словам главы министерства обороны Германии, это должно способствовать безопасности всей Европы.

Это без преувеличения исторический день для обеих стран. Мы согласны с тем, что система Arrow подготовит немецкую ПВО к вызовам будущего. Это одна из лучших, если не лучшая система, и мы очень рады, что смогли прийти к подписанию меморандума о взаимопонимании сегодня после относительно коротких переговоров. Борис Писториус министр обороны Германии

Это крупнейший контракт на продажу вооружений, когда-либо подписанный Израилем. Его оценивают в 3,5 миллиарда долларов. Система Arrow-3 способна перехватывать объекты на расстоянии до 2400 километров, это гораздо больший радиус, чем у американской системы Patriot или немецкой IRIS-T.

Увеличить расходы на оборону Германия решила после российского полномасштабного вторжения в Украину.