Пенсионна реформа во Франции: профсоюзы против президента

Протестующие против пенсионной реформы во Франции вторглись в штаб-квартиру оргкомитета Олимпийских игр - 2024 в Париже. Одновременно с этой акцией по всей стране начались массовые демонстрации несогласных с президентским декретом, принятым 20 апреля

В рамках объявленного во Франции Национального дня протеста против пенсионной реформы во вторник группа членов профсоюзов Всеобщей конфедерации труда Франции CGT вторглась и на некоторое время заблокировала штаб-квартиру оргкомитета Олимпийских игр - 2024 года в Париже.

Одновременно с этой акцией по всей стране начались массовые демонстрации и митинги несогласных с президентским декретом, принятым 20 апреля

Лоран Берже, генеральный секретарь профсоюза CFDT:

— К сожалению, эта реформа принята, и декреты о повышении пенсионного возраста опубликованы. Это уже данность, которую мы не принимаем. В дальнейшем мы планируем изменить форму протестов. Вы увидите методы борьбы, которые еще не видели до сих пор.

В одном из парижских пригородов Исси-ле-Мулино протестующие отключили подачу электроэнергии в целый квартал, на территории которого расположены головные офисы многочисленных медиа и цифровых компаний, включая Orange, Microsoft, Canal+ и France Médias Monde.

Несмотря на угрозы профсоюзов продолжить протесты против пенсионной реформы, президент не намерен уступать демонстрантам. И для реализации своего проекта он планирует задействовать все имеющиеся в его распоряжении конституционные рычаги и инструменты власти.