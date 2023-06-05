В Швеции протестуют против вступления страны в НАТО

Euronews

Около 500 человек вышли на демонстрацию в Стокгольме, чтобы выразить свое несогласие с планируемым вступлением страны в НАТО

Примерно 500 человек, включая десятки прокурдских демонстрантов, собрались в воскресенье в Стокгольме на демонстрацию против планируемого вступления Швеции в НАТО.

Некоторые несли плакаты с надписью "Нет НАТО - нет законам Эрдогана в Швеции".

Правительство Швеции подало заявку на вступление в военный альянс после вторжения России в Украину, но практически сразу встретили несогласие с этим со стороны Турции и Венгрии.

Главной претензией Анкары было предоставление убежища членам Рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти считают террористической.

Пойдя навстречу Анкаре, Швеция приняла новые антитеррористические законы. Но пока не известно, устроят ли они турецкое правительство.