Жизнь под обстрелом без бомбоубежища

Euronews

Не у каждого киевлянина есть поблизости бомбоубежище. Многие остаются дома во время обстрела.

В Киеве воют сирены воздушной тревоги, но не у всех поблизости есть убежище, где можно укрыться. Это случай Ранвы - квартира, где она живёт с детьями и маленькой собачкой, находится в районе, удалённом от центра украинской столицы. Ночь будет длинной, и российские ракеты не выбирают, куда падать.

"Здесь у нас две стены, - говорит Ранва. - _Так что, если в окна попадут, мы здесь будем защищены от стекла.__А если это будет какая-то баллистическая ракета - то это будет фатально". _

В таких драматических обстоятельствах нелегко заснуть, но жизнь продолжается, хотя в последние несколько недель российские бомбардировки были почти ежедневными.

Несколько дней назад в результате одного из таких нападений у двери закрытого бомбоубежища погибли трое, в том числе маленький ребенок и его мать. Этот драматический эпизод вызвал напряженность в отношениях между правительством и местными властями: инспекции выявили, что почти четверть бомбоубежищ столицы закрыты или непригодны для использования.