Ночные удары по Киеву и Курску

Euronews

Киев подвергся очередному ночному обстрелу. Российская ПВО сбила несколько беспилотников под Курском. Жителей Шебекино эвакуируют в Белгород.

Киев подвергся очередному ночному массированному российскому удару. Как сообщают украинские власти, в небе над столицей уничтожено более 30 воздушных целей.

В свою очередь той же ночью российская ПВО сбила несколько беспилотников рядом с Курском, об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

Владимир Зеленский поручил держать укрытия в Украине открытыми круглосуточно.

Так президент отреагировал на случившееся накануне, когда две женщины и ребенок погибли при падении обломков российских ракет, так как бомбоубежище, к которому они направлялись, оказалось закрытым.

По другую сторону границы в Белгороде в пунктах временного содержания разместили более 1,5 тысяч жителей Шебекино, который подвергается активным обстрелам в последние дни.

Москва обвиняет в них ВСУ, Киев свою причастность отрицает. Как сообщается, к нападению могут быть причастны "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России".

Минобороны России ранее опубликовало видеозапись срыва попытки "киевского режима провести террористический акт" в Белгородской области.

Как заявляет ведомство, уничтожено более 50-ти украинских военных, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", один пикап.

Президент Финляндии Саули Ниинистё на встрече со своим бразильским коллегой Лулой да Силвой сказал, что окончания войны на данный момент ожидать не стоит.

"Мое чувство таково, что каждая попытка достичь мира ценна, но я думаю, что в данный момент его не видно", — сказал президент.

Ранее Зеленский встретился с европейскими лидерами на саммите Европейского политического сообщества, где премьер-министр Великобритании Риши Синак заявил, что "законное место Украины" - в НАТО.