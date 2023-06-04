Россия ударила по Днепру и Киеву, Пригожин заявил, что готов защищать Белгород

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Российские силы атаковали Киев ракетами и дронами-камикадзе. Украинские власти заявили, что все цели уничтожили силы ПВО. На фоне обстрелов российской территории основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что готов отправить свои отряды в Белгород

В ночь на воскресенье воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. Сообщается, что Россия атаковала Киев ракетами и дронами-камикадзе. Украинские власти заявили, что все цели уничтожили силы противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что в результате российского удара по Подгородненской общине Днепровского района пострадало по меньшей мере 20 человек. В их числе, по словам главы местной администрации Сергея Лысака, пятеро детей, трое из них - в тяжелом состоянии. Как сообщается, погиб 2-летний ребенок.

Проверка бомбоубежищ в Украине

Тем временем по распоряжению президента Владимира Зеленского, в стране идет проверка бомбоубежищ. Инспекция более 4800 укрытий выявила, что 252 были заперты, а 893 непригодны для использования. Тщательные проверки начались после того, как Киеве, во время воздушной тревоги люди не могли попасть в закрытое укрытие местной поликлиники. В это время обломки сбитой ракеты упали неподалеку, в результате чего погибли три человека - две женщины и 9-летняя девочка.

Тысячи россиян покидают села в Белгородской области

В последние недели участились обстрелы российской территории и вылазки в Белгородскую область. В Украине отвергают обвинения в обстрелах российской территории и заявляют, что рейды проводят "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России", в которых воюют граждане РФ.

В субботу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что еще два человека погибли, двое получили травмы при обстрелах Шебекинского округа Белгородской области.

Людей, покинувших Шебекино и окрестности, разместили во временных пунктах, в частности, в спорткомплексе "Белгород-Арена". Глава региона также сообщил об отправке детей на летний отдых в Калугу и Ярославль.

Эвакуированные россияне в Белгороде OLGA MALTSEVA/AFP

Глава ЧВК "Вагнер" снова критикует власти

Евгений Пригожин, комментируя ситуацию с обстрелами российской территории, поинтересовался, где сейчас находятся и почему никак не реагируют на произошедшее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и генерал Александр Лапин.

Глава ЧВК заявил, что готов отправить свои отряды в Белгородскую область, обстрелы которой в последнее время стали более интенсивными.

"Если минобороны в ближайшее время не остановит то, что происходит в Белгородской области, то мы, конечно, придем защищать русскую землю", - заявил Пригожин. Однако он добавил, что без предоставления боеприпасов министерством обороны вагнеровцы туда не отправятся.

В минувшую пятницу Пригожин обвинил минобороны РФ в том, что на дорогах, по которым его наемники отходили от Бахмута, российские военные якобы целенаправленно, "по приказу сверху", устанавливали в большом количестве мины и прочие взрывные устройства с дистанционным управлением.