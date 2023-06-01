В результате ночного обстрела Киева погибли двое детей

В результате обстрела Киева в ночь со среды на четверг погибли двое детей и по меньшей мере один взрослый житель украинской столицы. Россия проводит эвакуацию детей из приграничных с Украиной районов.

Рано утром в четверг Россия нанесла очередной авиаудар по Киеву. В результате погибли по меньшей мере три человека, двое из них - дети. Украинская столица переживает уже неделю ежедневных авиаударов, которые за редким исключением приходятся, в основном, на ночные часы.

Как сообщили официальные лица, в результате утреннего обстрела около 3 часов утра по местному времени погибли двое детей, а 10 человек получили ранения.

В среду Россия заявила, что эвакуирует сотни детей из мелких населённых пунктов Белгородской области из-за усиления обстрелов приграничных территорий. Сотни детей уже вывезены на автобусах в Воронеж, ещё более 1000 будут эвакуированы в в ближайшие дни, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Более чем через год после полномасштабного вторжения в Украину Россия регулярно подвергается атакам на свою территорию, включая беспрецедентное вторжение в Белгород на прошлой неделе и падение беспилотников в Москве.

Пентагон объявил о новом пакете вооружений для Украины на сумму 300 миллионов долларов, включая системы противовоздушной обороны и значительные объёмы боеприпасов. Напряженность в отношениях между Россией и Западом усилилась в среду, когда Германия объявила, что резко сократит дипломатическое присутствие Москвы на своей территории в ответ на аналогичный шаг Кремля.