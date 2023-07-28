Песня – не преступление: суд в Гонконге отказался запрещать гимн протестов

Судья отметил, что обязан "защищать права человека, включая свободу выражения мнений, при принятии мер по обеспечению национальной безопасности".

Суд в Гонконге отклонил требование властей запретить неофициальный гимн продемократических протестов.

Судья Энтони Чан постановил, что подобная мера идёт вразрез с правом на свободу выражения мнений и может оказать "парализующее воздействие" (chilling effect) на общество.

В начале июня Министерство юстиции Гонконга заявило, что будет добиваться полного запрета на "воспроизведение, исполнение, продажу" композиции, а также печати, публикации и любых видов распространения текста песни Glory to Hong Kong.

Amnesty International тогда назвала иск властей "абсурдным".

Она была написана анонимным автором в 2019 году, когда специальный административный район КНР сотрясали протесты против законопроекта об экстрадиции. В тексте фигурирует ключевой лозунг демонстрантов: "В едином дыхании – революция нашего времени".

В правительстве утверждали, что песня оскорбляет государственный гимн Китая и может создать у людей впечатление, что Гонконг является независимой страной.

Несколько раз Glory to Hong Kong включали – по ошибке или умышленно – во время международных спортивных соревнований, в частности, по регби и хоккею.

Ранее Google также не пошёл на встречу властям, которые требовали, чтобы главным результатом по запросу "гимн Гонконга" выводился гимн КНР, а не Glory to Hong Kong. "Результаты поиска формируются алгоритмами", – заявили в компании.

Решение суда вызвало ликование местных пользователей Фейсбука. "Сегодня вечером мы будем петь", – говорится в одной из популярных публикаций.