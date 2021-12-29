Полицейский налёт на оппозиционное СМИ в Гонконге: аресты и самоликвидация

В среду крупнейшее продемократическое СМИ Гонконга Stand News объявило о самоликвидации после того, как несколько часов назад в редакции прошли обыски и аресты с участием двухсот полицейских.

Среди задержанных бывшие и действующие руководители онлайн-издания. Их подозревают в сговоре с целью «публикации подстрекательских материалов».

Обыски прошли также по месту жительства заместителя главного редактора Ронсона Чана. Он возглавляет Ассоциацию журналистов Гонконга.

В Stand News сообщили об отставке главного редактора Патрика Лама, которого полицейские вывели из здания в наручниках. Все архивные материалы СМИ будут удалены с сайта и социальных сетей.

Либеральный портал Stand News был основан в 2014 году и быстро приобрел популярность среди оппозиционных активистов. Издание широко освещало массовые антиправительственные акции 2019 года. Протестующие тогда выступали против законопроекта об экстрадиции, опасаясь в случае его принятия окончательно попасть под юрисдикцию Китая, что бы означало бы отступление от принципа "одна страна, две системы".

Сайт снизил свою активность после принятия летом 2020 года нового закона о защите национальной безопасности в Гонконге. Именно в соответствии с ним, у полицейских появилось право на изъятие журналистских материалов в ходе обысков.

После закрытия в таблоида Apple Daily, которое принадлежало медиамагнату Джимми Лаю, Stand News стал самым крупным продемократическим СМИ в специальном административном районе.