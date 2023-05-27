Гран-при Верхней Австрии по дзюдо: победы фаворитов в заключительный день турнира

В третий день турнира в Линце разыгрывались пять комплектов наград. На высшую ступень пьедестала почета поднялись такие опытные борцы как Кристиан Тот из Венгрии и Лукаш Крпалек из Чехии.

Третий и заключительный день Гран-при Верхней Австрии по дзюдо должен был быть наполнен эмоциями, и спортсмены не разочаровали зрителей, собравшихся на "ТипсАрене" Линца.

Перед началом соревнований публику приветствовали местные герои - олимпийские призеры Михаэла Поллерес и Шамиль Борчашвили.

В первом финале дня в категории до 90 кг встретились два опытнейших дзюдоиста: Кристиан Тот из Венгрии и француз Аксель Клерже. Победил Тот, но оба спортсмена продемонстрировали истинные ценности этого вида борьбы. Депутат парламента Австрии Агнес Сиркка Праммер вручила медали.

В весе до 78 кг среди женщин поединок за золото стал повторением финала чемпионата мира 2021 года. Экс-чемпионка мира Анна-Мария Вагнер из Германии вновь оказалась сильнее француженки Мадлен Малонга, выиграв удержанием. Победу она отпраздновала вместе с болельщиками. Золотую медаль ей вручила член судейской коллегии IJF Тина Трстеняк.

"Это было здорово! Тут так много болельщиков из моей страны. Даже мои родители приехали сюда. Это очень приятно. Хорошая атмосфера на трибунах, в финале я слышала, как за меня болеют", - сказала Вагнер после церемонии награждения.

Леонардо Гонсалвес из Бразилии был в этот день непобедим на татами в категории до 100 кг. Молниеносная атака в финале против немца Луиса Маи принесла ему золотую медаль. Церемонию награждения провел член судейской комиссии IJF Бухбат Машбат.

В весе свыше 78 кг у женщин золото завоевала Рури Такахаси из Японии. В финальной схватке она перевела борьбу в партер и одержала победу. Награду ей вручил член судейской коллегии IJF Джузеппе Маддалони.

Двукратный олимпийский чемпион Лукаш Крпалек вернулся в весовую категорию свыше 100 кг, хотя всего две недели назад он выступал в весе до 100 кг на чемпионате мира в Катаре. В финале он победил соперника из Германии Лоссени Коне. Медали вручил главный рефери-директор Международной федерации дзюдо Армен Багдасаров.

"Мне нравятся австрийцы, атмосфера в Австрии. Я поэтому и приехал сюда, решил принять участие в турнире в Линце. Обожаю все соревнования, которые проходят в Австрии", - сказал Крпалек после награждения.

После того, как Шамиль Борчашвили выиграл накануне золотую медаль для Австрии, болельщики жаждали новых побед. Томас Шарфеттер в схватке за третье место оправдал их надежды и завоевал для своей страны бронзовую награду.

Больше всего медалей на турнире в Линце выиграли дзюдоисты из Японии: три золотых, одну серебряную и две бронзовых.