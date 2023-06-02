Душанбе впервые принимает Гран-при по дзюдо: хозяева взяли золото и бронзу

В Таджикистане впервые проходит этап мирового тура по дзюдо. Национальная сборная лидирует по итогам первого дня состязаний на татами.

Мировой тур по дзюдо добрался до Таджикистана: столица страны, где так страстно любят этот вид спорта, впервые в истории принимает Гран-при.

Тысячи болельщиков пришли посмотреть на поединки звёзд. Долгожданные соревнования на татами открывали мэр Душанбе и президент Международной федерации дзюдо (IJF).

В категории до 48 кг словенская спортсменка Маруся Стангар, которая блистала в австрийском Линце, вновь вышла в финал. Представительница альпийской республики завоевала второе золото за 2 недели и отпраздновала победу с местной молодёжью.

Свой очередной титул дзюдоистка получила из рук президента IJF Мариуса Визера.

Это и вправду поразительно, здесь так шумят трибуны! Очень заряжает, потрясающая атмосфера. Я рада, что мои родители приехали поболеть за меня. Маруся Стангар словенская дзюдоистка, победительница Гран-при 2023 в Душанбе

У мужчин весе до 60 кг заслуженную победу празднует Рамазан Абдулаев, выступающий как индивидуальный нейтральный атлет.

Золотую медаль ему вручил мэр Душанбе Рустам Эмомали.

В категории до 52 кг 7-кратная медалистка Мирового тура по дзюдо Алеся Кузнецова совершила триумфальное возвращение на татами. Спортсменка прекрасно провела борьбу в положении лёжа (не-ваза) и вырвала очередную победу.

Её наградил боец смешанных боевых искусств Ислам Махачев, чемпион Абсолютного бойцовского первенства (UFC) в лёгком весе.

В категории до 66 кг хозяева Гран-при возлагали большие надежды на Обида Джебова, который не подвёл своих. В финале он одержал тактическую победу и принёс первое золото в копилку сборной Таджикистана.

Медаль ему вручил глава национальной федерации дзюдо Исмоил Махмадзоир.

Я очень горжусь нашими болельщиками – лучшими в мире – и тем, как горячо они нас поддерживали. Для меня было большой честью слышать, как кричат мое имя. Обид Джебов таджикский дзюдоист, победитель Гран-при 2023 в Душанбе

В весе до 57 кг 20-летняя Шукурджон Аминова из Узбекистана получила своё первое в карьере золото Гран-при. Церемония награждения провёл главный судейский директор IJF Армен Багдасаров.

Родные трибуны как могли поддерживали Мехрзода Суфиева, который выполнил фантастический бросок через голову (томоэ-наге) и подарил своей сборной бронзу. Таджикистан лидирует в турнирной таблице по итогам первого дня состязаний. Отличное начало этапа Гран-при!