Карим Бензема уходит из "Реала"

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Нападающий "Реал Мадрид" Карим Бензема покинет клуб после окончания сезона. Теперь француз будет играть за саудовский "Аль-Иттихад". СМИ сообщали, что в Саудовской Аравии форварду предложили более 100 млн евро в год.

Нападающий "Реала" Карим Бензема покинет клуб этим летом — после завершения сезона, сообщили в пресс-службе команды.

Обладатель одной из самых престижных наград в футболе "Золотой мяч" и пятикратный победитель "Лиги чемпионов" поедет в Саудовскую Аравию, где как минимум два года будет играть за клуб "Аль-Иттихада". Спортивные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что французскому футболисту предложили на Ближнем Востоке более 100 млн евро в год.

Карим Бензема играл за "Реал Мадрид" с 2009 года, он провел в испанском клубе 14 сезонов.

За другой саудовский клуб "Ан-Наср" уже играет португальский форвард Криштиану Роналду. Журналисты также сообщали о возможном переходе в базирующийся в Эр-Рияде "Аль-Хиляль" аргентинца Лионеля Месси, который на уходящей неделе объявил об уходе из ПСЖ.